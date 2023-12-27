Бывшего политзаключенного снова приговорили к колонии 27.12.2023, 14:27

За комментарии трехлетней давности.

Политзаключенного Владимира Запольских, ранее отбывшего срок по «делу Зельцера» осудили во второй раз — за «оскорбление» представителя власти и Лукашенко. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

22 декабря он получил ему еще год лишения свободы в колонии общего режима.

Первый раз студента юридического факультета БГУ судили по «делу Зельцера». Судья Светлана Бондаренко постановила признать Владимира виновным и приговорить к лишению свободы в колонии в условиях общего режима сроком на два года, а также штрафу в размере 200 базовых величин.

Владимир отбыл срок и в конце января 2023 года вышел на свободу. В мае 2023 года его вновь задержали — за комментарии 2020 года.

Суд признал его виновным по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) и ст. 368 УК (оскорбление Лукашенко). 22 декабря 2023 года судья суда Центрального района Минска Дмитрий Корсюк присудил ему еще год лишения свободы в колонии общего режима.

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