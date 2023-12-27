Царев не выдержал и рассказал, что Россия творит в Мариуполе 8 27.12.2023, 14:29

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Даже предатель шокирован.

Российский коллаборант и предатель Украины Олег Царев возмутился ситуацией в Мариуполе, где российские оккупанты продолжают активно сносить многоэтажки местных жителей, передает dialog.ua.

Царев заявил, что оккупационная администрация сносит дома местных и фактически выкидывает их на улицу, а на месте их домов строят квартиры для себя.

По разработанной Россией схеме, украинцы лишаются прописки в своих домах автоматически в момент сноса дома российскими властями.

Ситуация настолько вопиющая, что даже сторонник РФ Царев возмутился.

Оккупационные власти не предоставляют местным жителям никакой компенсации за снос их домов - люди остаются просто на улице, без крова и без средств к существованию.

Люди, которые остались без крова, вынуждены жить в подвалах, на чердаках или у родственников. Они не имеют доступа к элементарным условиям жизни, таким как вода, электричество и тепло.

Ситуация в Мариуполе является вопиющим свидетельством жестокости и бесчеловечности российской оккупационной администрации.

Примечательно, что тут же Царев сообщает и «хорошие новости»: в разрушенном россиянами Бахмуте таких проблем нет, потому что там Россия вообще ничего не строит.

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