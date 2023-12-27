Белорус не мог уснуть из-за «шума» в припаркованной машине и взялся за ножницы 1 27.12.2023, 14:39

3,386

Что было дальше?

Житель Могилева, придя наутро к своему автомобилю, обнаружил на нем царапины. Милиционеры выяснили, что к этому причастен сосед мужчины.

«Учащийся одного из могилевских колледжей был нетрезв и не мог уснуть из-за шума со стороны стоянки, — поделились информацией в областном УВД. — Ему показалось, что звуки доносятся из припаркованного автомобиля, и он решил отомстить владельцу за неудобства».

«Парень поцарапал ножницами дверь, крыло, люк бензобака, крышку багажника и задний фонарь авто, чем причинил ущерб на сумму 1200 рублей», — добавили в милиции. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».