Российская школа покаялась за новогодний утренник, который прошел по мотивам советского мультика «Ну, погоди» 4 27.12.2023, 14:44

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Стала известна причина.

Руководство школы в приморской Находке извинилось за детский утренник, где роль Волка из «Ну, погоди!» в костюме Снегурочки исполнял учитель физической культуры, пишет «Сибирь.Реалии».

«Покаянный» пост появился в паблике школы «Вконтакте». В тексте говорится, что утренник в школе №26 прошел для учеников начальных классов по мотивам советских мультфильмов, в том числе «Ну, погоди!».

Учителя переоделись в костюмы персонажей, роль волка в костюме Снегурочки выполнял учитель физкультуры.

«Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель — порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни», — сказано в сообщении.

Ранее в комментариях в телеграм-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко пользователь попросил прокуратуру и главу региона обратить внимание на утренник.

«О каких традиционных ценностях может идти речь, если Снегурочку-переростка играет парень. Дети пришли в шоке», — написал пользователь.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в стране выросло количество доносов и жалоб на оскорбление чувств различных групп граждан и нарушение так называемых традиционных ценностей.

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