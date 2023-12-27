В Пинске автопарк решил поздравить с Новым годом жителей финансово 1 27.12.2023, 14:53

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Это как?

Пинский автопарк сообщил 27 декабря, что 1 января первую половину дня все жители города и гости столицы Полесья смогут ездить на автобусах бесплатно. Там сообщили, что эта традиция продолжается уже не первый год.

«В первый день 2024 года для пинчан и гостей города проезд в автобусах до обеда (в среднем до 14:00) будет бесплатным», — сообщили в автопарке традиционными для многих госучреждений зелёными по синему или жёлтому буквами.

Впрочем, пиначанам стоит помнить, что 31 декабря все городские маршруты прекратят работу в 23:30. Если кто будет опаздывать к НГ, то без такси — не обойтись.

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