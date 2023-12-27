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Русский оккупант сдал ВСУ сослуживца, пытавшегося притвориться мертвым

  • 27.12.2023, 14:59
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Русский оккупант сдал ВСУ сослуживца, пытавшегося притвориться мертвым

Видеофакт.

В соцсетях появилось очень показательное видео, наглядно демонстрирующее суть военнослужащих ВС РФ.

На нем видно, что, несмотря на пропагандистскую мантру, утверждающую, что россияне своих якобы «не бросают», в реальности они без колебаний готовы пожертвовать друг другом, лишь бы сохранить свои собственные шкуры.

На обнародованных кадрах запечатлено, как один из оккупантов указывает оператору беспилотника ВСУ на лежащее в окопе тело сослуживца, пытаясь объяснить жестами, что на самом деле тот жив и лишь притворяется мертвым.

Сдавая своего товарища, россиянин, вероятно, надеялся, что украинские защитники его за это помилуют.

В то же время свой автомат военный преступник так и не бросил, поэтому, очевидно, что ни о каком раскаянии с его стороны в действительности речи не шло.

А раз так, то, сначала Силы обороны ликвидировали хитреца, притворявшегося трупом, а после этого занялись и самим стукачом, наивно полагавшим, что столь низким поступком можно заслужить какое-либо снисхождение, даже не сложив при этом оружия.

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