Русский оккупант сдал ВСУ сослуживца, пытавшегося притвориться мертвым
- 27.12.2023, 14:59
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Видеофакт.
В соцсетях появилось очень показательное видео, наглядно демонстрирующее суть военнослужащих ВС РФ.
На нем видно, что, несмотря на пропагандистскую мантру, утверждающую, что россияне своих якобы «не бросают», в реальности они без колебаний готовы пожертвовать друг другом, лишь бы сохранить свои собственные шкуры.
На обнародованных кадрах запечатлено, как один из оккупантов указывает оператору беспилотника ВСУ на лежащее в окопе тело сослуживца, пытаясь объяснить жестами, что на самом деле тот жив и лишь притворяется мертвым.
Сдавая своего товарища, россиянин, вероятно, надеялся, что украинские защитники его за это помилуют.
В то же время свой автомат военный преступник так и не бросил, поэтому, очевидно, что ни о каком раскаянии с его стороны в действительности речи не шло.
А раз так, то, сначала Силы обороны ликвидировали хитреца, притворявшегося трупом, а после этого занялись и самим стукачом, наивно полагавшим, что столь низким поступком можно заслужить какое-либо снисхождение, даже не сложив при этом оружия.
Ukrainian drone finds a batch of Russian invaders. One of them points at his scared comrade signaling that it is better to finish him off.— 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) December 26, 2023
Not trying to get a ban so link to the 🤯🤯🤯 results: https://t.co/u7aJ29O8v3 pic.twitter.com/QDMPpn5ntk