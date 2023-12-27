Президентские амбиции Патрушевых 4 Ирина Гиндина, planeta.press

27.12.2023, 15:07

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Межвидовая борьба в кремлевском террариуме обостряется.

На этой неделе авторитетное американское издание The Wall Street Journal опубликовало результаты журналистского расследования о гибели Пригожина, руководителя ЧВК Вагнер. И выяснило, что он убит по приказу секретаря Совбеза Николая Патрушева с личного одобрения президента Владимира Путина.

Закономерно. Пригожин ведь уже был нежилец с того момента, когда заговорил о Путине, как о выжившем из ума «дедушке», неспособном оценить последствия своих решений, и когда назвал украинскую армию сильнейшей армией мира (после «Вагнера»), а ядерный шантаж России сравнил с пьяным мужиком с топором, который нападает на соседей.

И хотя со временем Пригожин попытался «съехать» и объяснить, что имел в виду Шойгу. Но народ то знает, всероссийский дедушка один и имя ему – Путин.

Поэтому Патрушев организовал не просто убийство – это была публичная казнь, показательная расправа за нанесенные оскорбления Путину.

Руководитель ЧВК «Вагнер» не был наивным и доверчивым человеком. Поэтому и скрывался в Африке после похода на Москву, понимая, что его ждет на Родине. Вернуться мог только под личные гарантии президента, да и летел, говорят, на встречу с ним.

Пригожин не первый кремлевский оппонент, с которым расправился Путин при помощи Николая Патрушева, бывшего директора ФСБ.

И данная статья к тому же вновь вызвала интерес к семье Патрушевых, как к возможным претендентам на президентское кресло. Потому как Россия вступила в фазу, когда у большой части, пусть и апатичного либо же молчащего в страхе населения, особенно молодого, все же имеется запрос на смену лиц в политикуме.

Путины, матвиенки и прочие зюгановы вызывают раздражение своим политическим долгожительством и затхлостью взглядов. А результаты выборов в стране предсказуемы и известны заранее.

Поэтому, так популярны в России рассуждения о приемнике, заговорах, смещении президента.

Отец и старший сын Патрушевых в свою очередь считаются экспертами реальными кандидатами на роль первого лица в государстве.

Николай Патрушев, секретарь Совбеза, личность сильная, давний путинский соратник. Но система взглядов на мировые политические процессы – сплошная архаика глубоко советского человека.

Он продолжает борьбу с глобальным Западом, который посягает на бесконечные российские просторы и несметные богатства.

Путин ли его вдохновляет на подобные изъявления или он Путина, но круговорот бессмыслиц они произносят практически в унисон.

Поэтому, смена одного престарелого правителя на другого, ситуацию существенно не изменит и не будет она популярна в социуме.

Несмотря на риторическое неприятие Запада, тем не менее, Николай Патрушев на самом деле сигнализирует о возможности переговоров. И не исключено, что в этом заинтересован старший сын – министр сельского хозяйства.

Дмитрий Патрушев с младых лет находится на высоких должностных позициях. Он вероятно может быть человеком следующего мировоззренческого поколения и не исключено, что в своей деятельности будет руководствоваться рациональными, а не догматическими установками.

Устраняя же оппонентов кремлевского сидельца (иных уж нет, а те далече…) Николай Патрушев расчищает дорогу к президентскому креслу своему сыну. Видно, уж очень рьяно взялся. Поэтому, подозрительный Путин решил осадить ретивого управленца, публично унизив Дмитрия Патрушева во время трансляции прямой линии.

Используя проблему с дефицитом куриных яиц, в свойственной ему скабрезной манере поинтересовался у министра «Как у него с яйцами?». Чем вызвал ухмылочки и нескрываемый смех присутствующих в зале, да, наверно, и по всей стране.

Что, однако, также заставляет задуматься: Собянин, Золотов, Шойгу, Мишустин, Кириенко… В ком еще Путин увидит угрозу, кто будет выдавлен из публичного поля, посажен в тюрьму или уничтожен физически? Судя по всему, межвидовая борьба в террариуме единомышленников только начинается. А господин Патрушев так усердно сеявший ветер, может также попасть в водоворот бури.

Ирина Гиндина, planeta.press

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