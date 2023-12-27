Оригинальная новогодняя закуска «Мандаринка»: блюдо станет твоей главной фишкой

Оригинальная новогодняя закуска «Мандаринка»: блюдо станет твоей главной фишкой2
- 27.12.2023, 15:16
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Подача приведет в восторг всех гостей.
До встречи Нового года осталось совсем мало времени, но ты успеешь добавить эту вкусную закуску в свое меню и купить для нее все ингредиенты. Закуска настолько быстро готовится и выглядит интересно, что она станет главной фишкой твоего новогоднего стола, пишет lux.fm.
Закуска «Мандаринка» на Новый год
Ингредиенты:
150 г куриного филе
2 яйца
100 г твердого сыра
50 г майонеза (сметаны или натурального йогурта) ⠀
1-2 зубчика чеснока
3 средние моркови
соль и перец по вкусу ⠀
Приготовление:
Для начала тебе нужно отварить куриное филе и яйца. Также нужно отварить морковь, но можно ее поставить в микроволновку. Для этого морковь нужно очистить, завязать в пакет и отправить в микроволновку при максимальной мощности на 5 минут. Переверни пакет и поставь еще примерно на 5 минут. После того как морковь остынет, с ней можно работать.⠀
Теперь нужно нарезать куриное филе мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натри на мелкой терке.
Смешай в глубокой миске филе, яйца и творог. Добавь майонез (его можно заменить сметаной или йогуртом), измельченный чеснок, специи и перемешай до однородной массы.
Сформируй из готовой массы 6 одинаковых шариков. Положи на пищевую пленку немного моркови и сформируй тонкий блинчик. В середину этого блина положи начинку и заверни, формируя шарик.
Теперь «мандаринки» можно украсить мятой и гвоздикой или черным перцем. Готово!