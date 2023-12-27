На скандальной вечеринке Ивлеевой, за которую извиняются российские звезды, были и белорусы 5 27.12.2023, 15:26

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Саша Сулим

Кто эти люди.

Два известных блогера родом из Беларуси были на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в Москве, за которую теперь приходится извиняться российским звездам. Имена появились в неофициальных списках в российских телеграм-каналах, на это обратило внимание «Радыё Свабода».

Среди гостей вечеринки, в отношении которых, по утверждению российских каналов, «могут начаться различные проверки», были названы выходцы из Беларуси: блогер Дима Ермузевич и журналистка Саша Сулим.

Саша Сулим родом из Минска, закончила факультет журналистики БГУ, зачем училась в Париже и стажировалась в ведущих изданиях. Больше десяти лет живет в Москве, в 2016—2020 годах работала в Meduza, в 2020—2022 годах сотрудничала с каналом «Редакция». Немало работала с темой серийных убийств, написала книгу «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России», а недавно запустила собственный телеграм-канал в жанре тру-крайм.

Дима Ермузевич — певец, модель, блогер и фотограф с 830 тыс. подписчиков в Instagram. Уроженец Гомеля, он также живет работает в Москве.

Напомним, вечеринка в стиле Almost Naked («почти голые»), устроенная российской телеведущей, актрисой и видеоблогером Настей Ивлеевой, прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». В ней приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие. Фото и видео с вечеринки, распространившиеся в сети, возмутили многих российских общественных деятелей и политиков, а также белорусских пропагандистов.

После этого в России началась череда покаяний за вечеринку — перед всеми извинялась сама Настя Ивлеева, а также Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и Лолита Милявская. А 27 декабря стало известно, что в отношении Ивлеевой начали проверку на предмет уклонения от уплаты налогов. Кроме того, против нее подали коллективный иск на возмещение морального вреда в размере 1 млрд российских рублей.

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