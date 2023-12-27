В Гомельской области рекордно выросли цены на квартиры 1 27.12.2023, 15:35

Названа причина.

Новые данные Главного статистического управления Гомельской области показали резкое снижение объемов жилищного строительства. При этом цены на квартиры в Гомеле бьют рекорды последних лет. «Флагшток» разбирается в том, что происходит на рынке жилья.

По данным Белстата за 11 месяцев 2023 года в Гомельской области было введено 342,2 тысяч квадратных метров жилья. Это на 19% меньше, чем в 2022 году. Сокращение объемов жилищного строительства связано с сокращением объемов льготного кредитования. Если объемы вводимого коммерческого жилья относительно стабильны последние пять лет, то строительство с господдержкой по сравнению с прошлым годом обвалилось на 38%. Последний раз столь малые объемы строительства жилья на условиях господдержки фиксировались в 2017 году.

Сокращение объемов жилищного строительства сопровождается ростом спроса на недвижимость. По данным Нацбанка за 10 месяцев 2023 года объем кредитов на строительство и приобретение жилья увеличился на 62%. Не в последнюю очередь это связано с отложенным спросом, о чем говорит сокращение объемов жилищного кредитования в 2022 году на 8%.

В результате за 9 месяцев 2023 года годовой оборот по купле-продаже квартир в Гомеле по данным Национального кадастрового агентства составил 58,9 млн USD. Это рекордный показатель за весь период наблюдения, начиная с 2017 года.

Цены на квартиры на вторичном рынке в среднем выше, чем на новые квартиры. Это связано с наличием ремонта, развитой инфраструктуры и другими факторами. В связи с этим происходит общий рост цен. По данным Национального кадастрового агентства средняя стоимость квадратного метра в Гомеле по итогам 3 квартала достигла 630 USD. Это максимальная цена, начиная с января 2016 года.

Рост цен на гомельские квартиры подтверждает и статистика предложений на сайтах недвижимости. По данным сайта realt.by средняя цена квадратного метра на вторичном рынке достигла 740 USD, впервые выйдя на уровень 2015 года.

В условиях ограниченного бюджетного финансирования проблема недостатка жилья начала компенсироваться за счет накоплений граждан. Сокращение объемов государственно поддержки жилищного строительства совпало по времени с отложенным спросом рынке жилья, что в свою очередь спровоцировало общий рост цен на жилую недвижимость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».