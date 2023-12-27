Главаря «ДНР» Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы 27.12.2023, 15:40

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C конфискацией имущества.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Пушилину инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также коллаборационистская деятельность.

В суде было доказано, что в сентябре 2022 года главарь псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета «ДНР», где был принят так называемый закон «О референдуме «ДНР» по вопросу вхождения в состав России».

После этого преступник неоднократно подчеркивал необходимость «присоединения» временно оккупированной территории Донецкой области к России и призывал к дальнейшим захватам территории Украины.

«В конце концов, на основании подписанного «главой» ничтожного акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных России проведено незаконное «народное волеизъявление», - добавляет пресс-служба.

30 сентября 2022 года Пушилин подписал с российским диктатором «договор» о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав России.

«Референдум» на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых «Л/ДНР» и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли «референдумы» о вхождении в состав РФ.

Украинские власти предупреждали о том, что голосование на таких «референдумах» повлечет за собой уголовную ответственность.

Цивилизованные страны мира, со своей стороны, не признали попытки России провести псевдовыборы, поскольку это не соответствует международному праву и другим договоренностям. Также в результате этого против страны-террориста были расширены санкции.

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