У Путина тоже своя коллизия Виталий Гинзбург

27.12.2023, 15:44

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Фото: Getty Images

Разводят главу Кремля на деньги — что тоже неплохо.

Нашумевшая вечеринка Насти Ивлеевой продолжает свое шествие по России. Из частного мероприятия, на чем настаивали ее звездные организаторы, она превратилась в частно-публичное. А из него в публичное обвинение. Прямо как в 20-й статье УПК РФ.

Действительно, если страна находится в ж*пе, то ж*па становится объектом стратегического значения.

С одной стороны властям очень важно, чтобы элиты в столицах жили обычной гламурной жизнью. И даже имели возможность распоряжаться своими задницами по собственному разумению.

Но с точки зрения морального детерминизма, если ссылка на мораль вообще уместна в данной ситуации, возникла коллизия между двумя представлениями о несчастье. С одной стороны несчастна страна, в которой человек не может распорядиться своей ж*пой. Даже если она принадлежит кандидату в президенты. Это позиция Ф.Г.Раневской.

А с другой стороны, несчастна она потому, что сейчас крайне нуждается в героях. Это уже Б.Брехт.

Но у ее «героев» другие представления о ценностях и приоритетах. Или «герои» типа Е.Мизулиной. Хотя в данной ситуации, возможно сия блондинка в глубине своей души обиделась за то, что ее даже не попытались пригласить на вечеринку.

Мне сложно понять, чем руководствовались гости вечеринки, вообще и делясь своими радостями от пребывания на ней в частности. Если они хотели эпатировать публику, то вполне возможно, что это им удалось. Но они не поняли одного. Где они находятся.

А «Находясь в ж*пе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых – постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых – вылезти оттуда... Вылезти из ж*пы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь». (В. Пелевин)

И соответственно им теперь приходится испытывать на себе все прелести пребывания в том месте, из которого они не пожелали выбраться. Публично каяться, унижаться, выражать надежду на то, что не будет ограничиваться их «творчество», доказывать свою законопослушность по части уплаты налогов.

У Путина тоже своя коллизия. Ему нельзя испортить отношения с элитами. Но и ватнопоголовьем он тоже в полной мере пренебрегать не может. Этот случай из той ситуации, когда ему придется разводить вату дополнительными деньгами. А поскольку лишних денег у него сейчас нет, то эту ситуацию в логике гопников он может расценить, как то, что на деньги развели его. Поэтому гламурной тусовке придется делиться.

Разводят Путина на деньги. Что тоже неплохо.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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