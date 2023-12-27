В 2024 году увеличат размеры штрафов и пошлин 2 27.12.2023, 15:49

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За что и какими суммами будут наказывать.

С 1 января на 3 рубля повысят базовую величину — до 40 рублей. Из-за этого вырастут размеры некоторых штрафов, пособий и стипендий.

Как вырастут некоторые пошлины и выплаты

Пошлина за выдачу нового паспорта составит 40 рублей (сейчас — 37 рублей), за ускоренную выдачу — еще 40 рублей (сейчас — 37 рублей). Регистрация брака подорожает до 40 рублей (теперь — 37 рублей), развод — до 160 рублей (сейчас — 148 рублей).

За регистрацию ИП нужно будет заплатить 20 рублей (было — 18,5 рубля).

К базовой величине привязано и пособие по безработице. Оно не может превышать две базовые величины. С 2024 года максимальный размер этого пособия составит 80 рублей (ранее — 74 рубля).

Как изменятся размеры штрафов

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте с 1 января составит от 20 до 40 рублей (сейчас — от 18,5 до 37 рублей), в пригородном транспорте — 28 рублей (сейчас — 25,9 рубля), в междугороднем — 40 рублей (сейчас — 37 рублей).

Штраф за шум с 23 до 7 часов с 2024 года составит до 1200 рублей (сейчас — до 1110 рублей). За самовольную перепланировку без изменения несущих конструкций со следующего года смогут оштрафовать на сумму до 1200 рублей (теперь — до 1110 рублей), с изменением несущих конструкций — от 1200 до 2000 рублей (сейчас — от 1110 до 1850 рублей).

За нецензурную брань с этого года будут штрафовать на сумму от 80 до 1200 рублей (теперь — от 74 до 1110 рублей), за курение в запрещенных местах — до 160 рублей (сейчас — до 148 рублей), за курение во вспомогательных помещениях многоквартирных домов — до 1200 рублей (сейчас — до 1110 рублей).

Распитие алкоголя или пива в общественных местах в 2024 году может обойтись в сумму до 320 рублей (теперь — до 296 рублей), а появление на работе в состоянии опьянения — от 40 до 400 рублей (сейчас — от 37 до 370 рублей).

Штраф за выбрасывание мусора из окна машины увеличится до суммы от 40 до 80 рублей (сейчас — от 37 до 74 рублей).

За вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года штраф составит от 40 до 120 рублей (теперь — от 37 до 111 рублей), при повторном — от 80 до 240 рублей (сейчас — от 74 до 222 рублей). Штраф за вождение в нетрезвом виде в 2024 году вырастет до 4000 рублей, если в крови будет до 0,8 промилле включительно (сейчас — 3700 рублей). Если же найдут больше 0,8 промилле, то максимальный штраф — до 8000 рублей (сейчас — до 7400 рублей).

Вырастут штрафы и за превышение скорости. При превышении от 10 до 20 км/ч штраф с 2024 года увеличится до 40 рублей (теперь — 37 рублей), от 20 до 30 км/ч — до 120 рублей (сейчас — 111 рублей), более 30 км/ч — до 400 рублей (сейчас — 370 рублей).

Если превышение зафиксировано автоматической камерой, то за превышение от 10 до 20 км/ч штраф вырастет до 20 рублей (теперь — 18,5 рубля), от 20 до 30 км/ч — до 80 рублей (сейчас — 74 рубля), от 30 до 40 км/ч — до 160 рублей (сейчас — 148 рублей), свыше 40 км/ч — до 240 рублей (сейчас — 222 рублей).

За неправильную парковку в 2024 году нужно будет заплатить штраф до 40 рублей (теперь — до 37 рублей).

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