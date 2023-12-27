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Официально: Россияне расстреляли безоружных украинских военнопленных под Работино

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  • 27.12.2023, 15:57
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Официально: Россияне расстреляли безоружных украинских военнопленных под Работино

Офис генпрокурора Украины открыл дело.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что в декабре российские военные расстреляли возле Работино Запорожской области украинских военнопленных. Начато расследование.

По данным следствия, военные армии РФ во время боевого столкновения с Силами обороны Украины взяли в плен трех украинских защитников. Через час оккупанты их расстреляли, а видео появилось в Интернете, заявили в Офисе генпрокурора

Казнь россиянами нарушает статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными,

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Украина не впервые сообщает о казни войсками РФ украинских военных, которых взяли в плен. В октябре ООН в своем отчете заявила о шести таких случаях.

В начале декабря в соцсетях появилось видео, на котором видно, как двое российских военных расстреливают двух украинских солдат, которые держали руки за головой, сдаваясь в плен. Вскоре в ВСУ это подтвердили. По предварительным данным следователей, казнь произошла в районе села Степное Покровского района Донецкой области.

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