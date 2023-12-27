В Беларусь из Западной Европы смещаются атмосферные фронты 27.12.2023, 16:11

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Фото: Charter97.org

Как это скажется на погоде?

28 декабря ночью погоду в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку скажется влияние неустойчивой воздушной массы, днем ожидается прохождение атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Ночью по северо-востоку пройдет снег, днем во многих районах страны будут отмечаться осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Днем по северу в отдельных районах республики будет отмечаться слабый гололед и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на южный от умеренного до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем от -1°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать.

29 декабря скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах республики будет отмечаться слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны.

30 декабря погодные условия будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с территории Польши. Облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах республики будет отмечаться слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +1..+8°С.

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