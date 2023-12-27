Стало известно, сколько вражеских танков за год ликвидировала СБУ 27.12.2023, 16:18

Среди уничтоженной техники есть новейшие разработки стоимостью по $5 млн каждый.

С начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали более полутысячи российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны.

Как сообщил пресс-центр СБУ, спецслужба ежедневно методично «минусует» вражескую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах. Отмечается, что среди уничтоженных танков страны-агрессора – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти $5 млн каждый.

«Прежде всего оккупанты использовали эту технику в составе так называемых «бронекулаков» для штурма Авдеевки и Бахмута. Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Эффективное уничтожение российских танков на поле боя стало результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ», - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что для максимального поражения российской бронетехники был привлечен мощный арсенал противотанкового вооружения и современных беспилотных летательных аппаратов.

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