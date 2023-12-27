Самые вкусные бутерброды на Новый год: шесть простых и быстрый рецептов 27.12.2023, 16:25

Бутерброды на скорую руку понравятся всем гостям.

На Новый год принято готовить домашние блюда. На праздничном столе обычно присутствуют бутерброды - быстрый и простой перекус перед основным блюдом. «Униан» публикует лучшие бутерброды на Новый год, которые точно полюбятся вам и станут частыми гостями на других праздниках.

Бутерброды со шпротами и яйцом, свежим огурцом

- белый хлеб - несколько ломтиков;

- растительное масло - 1 ст.л;

- яйца - 1-2 шт;

- майонез - 2-3 ст.л;

- cоль, перец - по вкусу;

- роты - несколько штук;

- свежий огурец - 1 шт.

На разогретой сковороде с маслом обжарьте хлеб с двух сторон до появления хрустящей корочки. Яйца отварите до готовности и натрите на крупной терке. Смажьте хлебные гренки майонезом, посыпьте тертыми яйцами и выложите шпроты. Огурец нарежьте вдоль тонкими полосками, сложите несколько раз, чтобы получилась "елочка", проткните зубочистками и вставьте в бутерброды.

Бутерброды с красной икрой и фетой

- фета - 130 гр;

- красная икра - 100 гр;

- молотый черный перец - по вкусу;

- белый хлеб - несколько ломтиков;

- укроп - несколько веточек.

Фету размять вилкой, добавить черный перец и измельченный укроп. Намазать сыр на хлеб, сверху выложить красную икру.

Бутерброды с ветчиной, сыром и оливками

Ингредиенты:

- багет - 8 ломтиков;

- ветчина - 80 г;

- творожный мягкий сыр - 50 г;

- соленый огурец - 1 шт.;

- оливки без косточек - 8 шт.

Ветчину можно заменить любым мясом - колбасой, балыком, беконом или копченой курицей. Багет нарежьте ломтиками. На горячей сухой сковороде поджарьте гренки. Смажьте остывший хлеб крем-сыром и выложите полоски соленого огурца. Затем выложите на бутерброды тонко нарезанное мясо и по одной оливке без косточки.

Бутерброды со шпротами и лимоном, помидором и яйцом

- яйца - 2 шт;

- белый хлеб - несколько ломтиков;

- свежие помидоры - 1-2 шт;

- лимон - 0.5 шт;

- майонез - 1 ст.л;

- шпроты - несколько штук;

- петрушка - для украшения.

Яйца отварите вкрутую и остудите. Нарежьте помидоры и яйца кружочками, а лимон - тонкими ломтиками. Хлеб поджарьте на сухой сковороде до румяной корочке и смажьте майонезом. Выложите на гренки кружочки помидор и яиц, шпроты и кусочки лимона. Украсить бутерброды петрушкой.

Бутерброды с тунцом и маслинами

яйца - 3 шт;

белый хлеб - несколько ломтиков;

чеснок - 2 зубчика;

консервированный тунец - 180 гр;

плавленый сырок - 1 шт;

маслины - несколько штук;

листья салата.

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Хлеб обжарить на сухой сковороде до образования золотистой корочки. Натереть его измельченным чесноком и полностью остудить. Тунец размять вилкой, сыр и яйца натереть на мелкой терке. Маслины нарезать кружочками, все ингредиенты перемешать. Выложить на хлеб листья салата и намазать получившуюся массу.

Бутерброды со свеклой и селедкой

Ингредиенты:

хлеб - 200 г;

свекла - 1 шт.;

филе сельди - 150 г;

чеснок - 1 зубчик;

майонез - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу;

петрушка для украшения.

Свеклу отварите до готовности (40-60 минут) и остудите. Чеснок раздавите через пресс. Крупно натрите свеклу и смешайте с майонезом и чесноком. Хлеб поджарьте на сухой сковороде или на масле по желание. Смажьте гренки свекольным салатом, выложите по кусочку селедки и украсьте бутерброды зеленью.

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