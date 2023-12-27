Самые вкусные бутерброды на Новый год: шесть простых и быстрый рецептов
- 27.12.2023, 16:25
Бутерброды на скорую руку понравятся всем гостям.
На Новый год принято готовить домашние блюда. На праздничном столе обычно присутствуют бутерброды - быстрый и простой перекус перед основным блюдом. «Униан» публикует лучшие бутерброды на Новый год, которые точно полюбятся вам и станут частыми гостями на других праздниках.
Бутерброды со шпротами и яйцом, свежим огурцом
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- растительное масло - 1 ст.л;
- яйца - 1-2 шт;
- майонез - 2-3 ст.л;
- cоль, перец - по вкусу;
- роты - несколько штук;
- свежий огурец - 1 шт.
На разогретой сковороде с маслом обжарьте хлеб с двух сторон до появления хрустящей корочки. Яйца отварите до готовности и натрите на крупной терке. Смажьте хлебные гренки майонезом, посыпьте тертыми яйцами и выложите шпроты. Огурец нарежьте вдоль тонкими полосками, сложите несколько раз, чтобы получилась "елочка", проткните зубочистками и вставьте в бутерброды.
Бутерброды с красной икрой и фетой
- фета - 130 гр;
- красная икра - 100 гр;
- молотый черный перец - по вкусу;
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- укроп - несколько веточек.
Фету размять вилкой, добавить черный перец и измельченный укроп. Намазать сыр на хлеб, сверху выложить красную икру.
Бутерброды с ветчиной, сыром и оливками
Ингредиенты:
- багет - 8 ломтиков;
- ветчина - 80 г;
- творожный мягкий сыр - 50 г;
- соленый огурец - 1 шт.;
- оливки без косточек - 8 шт.
Ветчину можно заменить любым мясом - колбасой, балыком, беконом или копченой курицей. Багет нарежьте ломтиками. На горячей сухой сковороде поджарьте гренки. Смажьте остывший хлеб крем-сыром и выложите полоски соленого огурца. Затем выложите на бутерброды тонко нарезанное мясо и по одной оливке без косточки.
Бутерброды со шпротами и лимоном, помидором и яйцом
- яйца - 2 шт;
- белый хлеб - несколько ломтиков;
- свежие помидоры - 1-2 шт;
- лимон - 0.5 шт;
- майонез - 1 ст.л;
- шпроты - несколько штук;
- петрушка - для украшения.
Яйца отварите вкрутую и остудите. Нарежьте помидоры и яйца кружочками, а лимон - тонкими ломтиками. Хлеб поджарьте на сухой сковороде до румяной корочке и смажьте майонезом. Выложите на гренки кружочки помидор и яиц, шпроты и кусочки лимона. Украсить бутерброды петрушкой.
Бутерброды с тунцом и маслинами
яйца - 3 шт;
белый хлеб - несколько ломтиков;
чеснок - 2 зубчика;
консервированный тунец - 180 гр;
плавленый сырок - 1 шт;
маслины - несколько штук;
листья салата.
Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Хлеб обжарить на сухой сковороде до образования золотистой корочки. Натереть его измельченным чесноком и полностью остудить. Тунец размять вилкой, сыр и яйца натереть на мелкой терке. Маслины нарезать кружочками, все ингредиенты перемешать. Выложить на хлеб листья салата и намазать получившуюся массу.
Бутерброды со свеклой и селедкой
Ингредиенты:
хлеб - 200 г;
свекла - 1 шт.;
филе сельди - 150 г;
чеснок - 1 зубчик;
майонез - 2 стол. л.;
соль, перец по вкусу;
петрушка для украшения.
Свеклу отварите до готовности (40-60 минут) и остудите. Чеснок раздавите через пресс. Крупно натрите свеклу и смешайте с майонезом и чесноком. Хлеб поджарьте на сухой сковороде или на масле по желание. Смажьте гренки свекольным салатом, выложите по кусочку селедки и украсьте бутерброды зеленью.