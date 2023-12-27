«Чтобы дарить подарки, надо кредит брать» 27.12.2023, 16:39

Белорусы поделились, сколько собираются потратить на Новый год.

В прошлом году пенсионерка Светлана дарила родным по литровой банке капусты квашеной и пол-литра моркови по-корейски. Другая Светлана потратила на новогодний стол круглую сумму, но муж съел до праздника все деликатесы, теперь их приходится покупать без скидок. Читатели рассказали ex-press.by, сколько они потратят на празднование Нового года и подарки.

Евгений:

— У меня самый дешевый новый год: полкило мандаринов и граммов 400 «оливье» из «Короны». Пока точно не знаю, сколько такой роскошный стол потянет. Рублей 12, наверное. Но дешевле только лечь спать. Просто я один живу, у меня нет семьи, и мне так проще, чем приходить в дома друзей, хотя они каждый год зовут к себе.

Светлана:

— Потратила кругленькую сумму на новогодний стол. Купила красную рыбку и икру, а еще дорогой сыр для нашего праздничного застолья. Но как каждый год мой муж неистово атакует продукты, предназначенные именно для торжества. Он хочет попробовать все до того, как наступит праздник!

«Это же какая-то совдепия!» — возмущается муж, когда я не даю ему есть деликатесы. Я бы, конечно, ничего не сказала, если бы он зарабатывал так, чтобы обеспечить нам подобное питание каждый день — красную рыбу, икру, сыры... Но, к сожалению, на его зарплату мы можем позволить себе лишь скромные продукты, типа второсортных сосисок и «Доширака».

Теперь получается, что за новогодний стол приходится платить дважды, и не маленькие деньги... Ведь второй раз приходится покупать, что попало, в то время как первоначальная покупка была со скидками.

Клара:

— Я раньше тратила целый капитал на Новый год — были шумные вечеринки с друзьями, роскошная еда и море алкоголя. Каждый год на внешний вид, шмотки, обувь уходила тысяча долларов. Но несколько лет назад я изменила свои приоритеты.

Осталась дома, было плохое настроение из-за сложностей на работе и в личной жизни. И никто из друзей не заметил моего отсутствия. Это был шок. В слезах я встретила Новый год с мандаринами и шампанским. Ну а весь следующий год был посвящен моему здоровью, физическому и душевному. Теперь Новый год у меня с любимым человеком и ребенком. Сейчас мы семьей можем роскошно отпраздновать новогоднюю ночь за 100 долларов.

Лидия:

— Я домохозяйка, но времени у меня не так уж и много. Мой муж госслужащий, он маниакально ценит порядок в доме. Его работа и особенности характера делают его немного требовательным. Он предпочитает, чтобы я была дома.

Из-за этого я почти перестала ходить в магазины, в том числе и за подарками. Почти все покупаю онлайн. Пока на Новый год потратила около 1000 рублей.

Марина:

— Я решила приобретать в первую очередь товары, произведенные белорусскими частниками. Например, мясо, сыры и яйца я покупаю у фермеров. Подарки также в основном изготовлены вручную. У нас небольшая семья — всего трое человек. Алкоголь мы не употребляем, внимательно изучаем составы продуктов. Поэтому мои расходы на новогодние празднования составляют примерно 300 рублей на все.

Константин:

— В Польше три дня выходных для торговых центров и основных магазинов на Рождество, а ко мне должны были приехать родственники из Беларуси. Поэтому надо было потратиться на праздничный стол. Купил и красную рыбу, и много «проссеко» (итальянское вино - прим.ред.), и конфеты, и мясо, и колбасу, и подарки. Получилось около 500 злотых… на три дня. Это чуть больше 100 долларов.

Светлана:

— Потрачу на новый год 10 рублей. Подарю детям магнит и полотенце на кухню. Я пенсионерка, и чтобы дарить подарки, надо кредит брать. В прошлом году дарила по литровой банке капусты квашеной и пол-литра моркови по-корейски. Стыдно, но как есть.

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