Воевавший в Украине россиянин напился и начал буянить в поезде на Москву 2 27.12.2023, 16:44

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Российские полицейские отправили дебошира в больницу с тяжелой травмой.

Российский вояка, воевавший в Украине и ехавший домой в отпуск, напился и при при посадке на поезд Ульяновск - Москва и принялся дебоширить. На место инцидента вызвали сотрудников МВД, которые жестко задержали разбушевавшегося участника «специальной операции», передает dialog.ua со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA.

Отличившийся российский солдат-алкоголик служил в в/ч 01011 ВС РФ и направлялся домой в Московскую область. 26 декабря он захотел сесть в поезд 021 Ульяновск - Москва, но поскольку находился подшофе и вел себя вызывающе, проводники отказались его пропускать. Тогда он вступил с ними в конфликт - на место вызвали полицию, однако работники МВД РФ решили «в своем стиле» задержать участника «СВО» в Украине.

Российский вояка не давал себя задержать, сопротивлялся, и суровые полицейские сломали «герою» руку (плечевую кость). Также пишут, что солдата-дебошира отправили в больницу, то есть домой он пока так и не доехал.

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