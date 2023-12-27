Секретарь СНБО Украины: 2024-й будет годом принятия важных решений на фронте 3 27.12.2023, 17:03

Алексей Данилов

Следующий год может стать победным.

Для Украины 2024 год будет годом принятия важных решений, прежде всего на фронте. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью «Голосу Америки».

Отвечая на вопрос, каким будет 2024 год для Украины, Данилов подчеркнул, что «непростым».

«Это будет непростой, а сложный год. Год принятия важных решений, прежде всего, на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей общей победы с нашими партнерами над врагом», - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы должны освободить территорию Украины от врага. Российская армия будет оказывать этому большое сопротивление.

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