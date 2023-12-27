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Секретарь СНБО Украины: 2024-й будет годом принятия важных решений на фронте

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  • 27.12.2023, 17:03
Секретарь СНБО Украины: 2024-й будет годом принятия важных решений на фронте
Алексей Данилов

Следующий год может стать победным.

Для Украины 2024 год будет годом принятия важных решений, прежде всего на фронте. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью «Голосу Америки».

Отвечая на вопрос, каким будет 2024 год для Украины, Данилов подчеркнул, что «непростым».

«Это будет непростой, а сложный год. Год принятия важных решений, прежде всего, на фронте. Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы, нашей общей победы с нашими партнерами над врагом», - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы должны освободить территорию Украины от врага. Российская армия будет оказывать этому большое сопротивление.

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