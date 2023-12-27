Белорусы в TikTok показали цены на товары в немецком магазине и сравнили их с белорусскими 6 27.12.2023, 17:10

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Фото: «Салiдарнасць»

В комментариях начались споры.

Белорусский водитель показал в TikTok, какие товары он купил в немецком магазине Lidl на 99 евро. Другой тиктокер сравнил эти цены с белорусскими и пришел к выводу, что закупаться в Германии выходит дешевле. Из-за этого в комментариях начали спорить пользователи, пишет zerkalo.io.

Белорусский дальнобойщик сходил на шоппинг в магазин Lidl, расположенный в немецком городе Кельн. Он купил товаров почти на 99 евро (около 348 рублей. — По курсу Нацбанка РБ на 27 декабря). Мужчина снял на видео и выложил в TikTok, что вошло в его корзину. Вот позиции из его чека:

• 1 кг помидоров;

• 1 огурец;

• 18 штук яиц куриных;

• несколько видов хлеба;

• упаковка колы из 6 бутылок (по акционной цене 60 центов (2,11 рубля) за бутылку 1,25 литра);

• четыре коробки шоколада Milka по 110 грамм каждая;

• более 10 плиток разного шоколада;

• 6 йогуртов;

• 2 пакета молока;

• банка шоколадной пасты Nutella;

• упаковка куриных наггетсов весом 500 грамм;

• 2 вида колбасы — батон салями и кусок, похожей на вареную;

• 2 пачки чая;

• 5 пачки разных салфеток (упаковка сухих стоила по 1 евро или 3,5 рубля);

• упаковка капсул для стики Ariel (17 евро или 59,84 рубля).

— А прикиньте, кто алкашку берет, так там вообще голова будет качаться, — резюмировал водитель, намекая на то, что товары стоят дешево.

Другой наш земляк сравнил эти цены с белорусскими. По его подсчетам, такой же перечень продуктов обошелся бы на родине в 450 рублей (сегодня это около 127 евро).

Как в первом, так и втором ролике комментаторы разделились на два лагеря: одни соглашались, что товары в Европе обходятся дешевле, вторые считали, что это не так. Например, под видео со сравнением некоторые люди писали, что автор поставил слишком высокую цену на товары, которые продаются в Беларуси.

«Чего «Милку» считать? А сколько у них стоит «Коммунарка» или «Спартак»? В «Светофоре» 2,5 рубля стоит что-то похожее на «Нутеллу».

«Салфетки детские 100 штук в упаковке 1,99 рубля, брала месяц назад. Капсулы для стирки видела и дешевле. Шоколад наш дешевле и вкуснее».

«Ну так он в Германии покупал продукты производства Германии, а в Беларуси пишут цены продуктов не нашего производства. Наше будет дешевле».

В противовес есть другие комментарии:

«Отечественное с еще большей химозой, потому и дешевле».

«Сегодня хотел купить мандарин. В «Грин», «Санта», «Евроопт» одна гниль лежит по 7 рублей. В Польше классные мандарины по 3,5 рубля».

«10 шоколадок «Милка» по 200 грамм — это уже 150−160 рублей».

Автор ролика со сравнением цен тоже принимал участие в обсуждении. Отвечая на комментарии «защитников» белорусского прайса, он предложил сравнить стоимость автомобилей в Европе и Беларуси, процентную ставку на банковские кредиты, возможность путешествовать. Также тиктокер заявил: «Если вы купите весь список за 350 рублей в одной сети, я оплачу вам все покупки, а если нет, то вы мне готовы? Покупаем не самое дешевое, а средней цены, и не аналоги. Не в «Светофоре» и подобных магазах». Желающие на этот призыв пока не нашлись.

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