«20 минут от Могилева — дорог как не бывало» 27.12.2023, 17:22

Белорусы с 1986 года просят власти построить дорогу.

Читатель сайта Charter97.org из Могилевской области жалуется на качество дорог, точнее — на их отсутствие:

— В Семукачском сельсовете просят построить дорогу с 1986 года. В итоге дорогу построили на одной из улиц в самой деревне Городище, а подъезд так и остался грунтовым.

Куда бы ни обращались, везде просят «терпеть» до лучших времен. И это все на фоне того, что уже почти два года в стране запущен нацпроект «Безопасные качественные дороги». Вместо этого уже почти закончили целый автобан к новому военному городку недалеко от Гомеля, а для простого народа денег, как обычно, нет.

А пока любуемся закатом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу