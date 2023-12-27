«20 минут от Могилева — дорог как не бывало»

Белорусы с 1986 года просят власти построить дорогу.
Читатель сайта Charter97.org из Могилевской области жалуется на качество дорог, точнее — на их отсутствие:
— В Семукачском сельсовете просят построить дорогу с 1986 года. В итоге дорогу построили на одной из улиц в самой деревне Городище, а подъезд так и остался грунтовым.
Куда бы ни обращались, везде просят «терпеть» до лучших времен. И это все на фоне того, что уже почти два года в стране запущен нацпроект «Безопасные качественные дороги». Вместо этого уже почти закончили целый автобан к новому военному городку недалеко от Гомеля, а для простого народа денег, как обычно, нет.
А пока любуемся закатом.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях