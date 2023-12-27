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«20 минут от Могилева — дорог как не бывало»

  • 27.12.2023, 17:22
«20 минут от Могилева — дорог как не бывало»

Белорусы с 1986 года просят власти построить дорогу.

Читатель сайта Charter97.org из Могилевской области жалуется на качество дорог, точнее — на их отсутствие:

— В Семукачском сельсовете просят построить дорогу с 1986 года. В итоге дорогу построили на одной из улиц в самой деревне Городище, а подъезд так и остался грунтовым.

Куда бы ни обращались, везде просят «терпеть» до лучших времен. И это все на фоне того, что уже почти два года в стране запущен нацпроект «Безопасные качественные дороги». Вместо этого уже почти закончили целый автобан к новому военному городку недалеко от Гомеля, а для простого народа денег, как обычно, нет.

А пока любуемся закатом.

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