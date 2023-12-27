Топ-5 универсальных подарков, которые оценит каждый 27.12.2023, 17:29

До Нового года осталось четыре дня.

У каждого человека есть родственники, друзья и знакомые, которым очень сложно выбрать подарки. Так что если вы не знаете, что же купить, эксперты подготовили лучший список подарков на этот случай.

Персонализированные канцтовары

Скорее всего, существует не так много людей, которые бы не оценили красивые канцелярские принадлежности в подарок. Поэтому старайтесь подобрать такую вещь, которая больше всего будет соответствовать типу письма или рисования человека, которому вы его дарите.

Если получатель ведет записную книжку или дневник, красивый блокнот будет уместным подарком, если любит рисовать – это могут быть краски, красивый скетчбук, набор карандашей пастельных или уголь.

Хорошая чашка

Чашка может показаться довольно скучным подарком, но чего ему точно хватает, так это универсальности. В конце концов все пользуются чашками.

К тому же существует достаточно много интересных, оригинальных кружок, которые многие захотели бы держать в своем буфете. Итак, если вы подберете чашку интересной формы или с красивым принтом, это точно будет желанным и приятным подарком. Еще более продуманным будет подарить набор кружек из 2 или 4 штук.

Роскошная еда

Обычной едой, конечно, вы никого не удивите, однако необычные товары, которые не найдешь на полках супермаркета, могут стать отличным подарком.

Это может быть красивая бутылка вина, корзина с интересными сладостями или необычный кофе с интересным вкусом. Главное, убедитесь, что у получателя нет аллергии на продукт, который вы собираетесь дарить.

Мыло и пена

Банные принадлежности – это еще один классический тип подарков. Впрочем, воздерживайтесь от персонализированных подарков, таких как крем для лица или лосьон, ведь они могут не подойти к типу кожи или просто не понравиться.

В то же время роскошная соль для ванны или мыло для рук ручной работы станут отличным и ценным подарком.

Книги

Книга – это еще один универсальный подарок. Конечно, идеально, если вы знаете книжные увлечения человека, которому будете дарить что-то – так вы сможете подобрать идеальный вариант. Но даже если предпочтения человека вам вообще неизвестны, вы можете подарить подарочный сертификат в книжный магазин или книги для журнальных столиков о дизайне, путешествиях или еде, или просто один из бестселлеров этого года.

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