Украинские военные «дали по зубам» оккупантам в Херсонской области 27.12.2023, 17:40

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Понеся потери, россияне отошли на свои позиции.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки украинские военные отбили более десяти штурмов российских захватчиков, уничтожили три десятка оккупантов и вражескую военную технику. Об этом сообщают украинские Силы обороны юга.

Отмечается, что за последние сутки оккупанты совершили 14 безрезультатных штурмов на левобережье Днепра, но все они отбиты украинскими защитниками. Понеся потери на линии боевого столкновения, противник отошел на свои позиции.

«Оккупанты упорно пытаются восстанавливать наблюдательные пункты вместо уничтоженных, ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, возобновили пуски КАБ (управляемые авиационные бомбы), применяют ударные дроны по населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей», - рассказали в Силах обороны Украины.

В ответ Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам.

«Уже получено подтверждение, что за прошедшие сутки на левом берегу уничтожен 31 оккупант, реактивная система залпового огня «Град», семь пушек, миномет, ударный БПЛА «Ланцет», два разведывательных БпЛА «SuperCam» и «Мерлин». Также на лом пущено 11 единиц автобронетехники, уничтожены еще два наблюдательных пункта», - говорится в сообщении.

В то же время в течение суток противник нанес четыре авиационных удара с применением неуправляемых авиационных ракет по населенному пункту Крынки, трех ракет неопределенного типа по Чернобаевке, а также 12 управляемых авиабомб по населенным пунктам Змиевка, Новоберислав, Красный Маяк. В результате ранены четыре человека, есть разрушения.

«За прошедшие сутки оккупанты совершили 26 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Херсону били 15 раз. Обстреляны Станислав, Никольское, Тягинка, Садовое, Береговое, Широкая Балка, Чернобаевка в Херсонкой области, акватория Очаковской громады, Яселка и Дмитровка Куцурубской громады - в Николаевской», - заявили в Силах обороны юга.

Во время артиллерийских обстрелов погибли три человека, 12 ранены.

Также сообщается, что враг вывел в Черное море пять боевых кораблей, но ракетоносители остаются в пунктах базирования.

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