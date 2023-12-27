«А где сипатое собрание по поводу подорожания помидоров?» 3 27.12.2023, 17:47

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Белорусы троллят Лукашенко после нового скачка цен.

Цены на помидоры в Минске сорвались с цепи. Килограмм розовых импортных томатов продают по 11,61 рубля. Сливовидный помидор для запекания в упаковке 450 г реализуют за 7,86 рубля, то есть почти по 17,5 за кило.

Читатели сайта Charter97.org остро реагируют на очередной виток инфляции и вспоминают недавнее совещание у Лукашенко, где он хрипел на чиновников из-за цен на огурцы:

«К каждому НГ такие «подарки» от главного агрария. Теплицы есть, а толку нет. Подсветили огурцы и помидоры».

«Жена сказала: Пусть сгниют лучше».

«Это, судя по всему, МАРТ так нарегулировал цены, куда же без этих тунеядцев?»

«Одно гнилье, что помидоры, что мандарины. Рабы сожрут за втридорога. Куда смотрит оршанский исполнительный комитет имени Лукашенко?»

«Специально не поленился и посмотрел цены на помидоры у нас в Эдмонтоне, стоят от 4.34 канадских долларов за килограмм, что означает $3.29. Есть цены до 7.69 канадских долларов или $5.82 за один килограмм. Производство Мексика. Перцы, что зеленые, что желтые, оранжевые или красные по 11 канадских долларов или $8.33 за 1 кг. Перцы тоже мексиканские».

«Овощеводы хотят жрать мясо, цена на которое гораздо ниже их полугнилых помидоров».

«А где сипатое собрание по поводу подорожания помидоров? Было очэнь ицерэсна в прошлый раз, когда Лукашенко лично занимается вопросом уровня замминистра экономики».

«Повышение цен показывает, что лукавого на самом деле это совсем не заботит, даже если он это повышение разносил хрипатым голосом».

«Кто в здравом уме будет покупать это целлофан?»

«Вот вообще все равно, что с помидорами. Посмотрите, как все цены рванули вверх, причем на все. Куриное мясо, свинина, как все подорожало».

«А в Вильнюсе помидоры по €2.49. Наверное, там климат средиземноморский».

«Лука же за огурцы взялся. Кирдык помидорам».

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