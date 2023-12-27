«Выглядело это неадекватно»: минчанка с ребенком на самокате неожиданно поехала на красный свет 2 27.12.2023, 18:13

Случай заснял видеорегистратор.

Некоторые поступки людей довольно сложно объяснить, взглянув на них со стороны. Читатель «Онлайнера» по имени Александр вчера заснял на свой видеорегистратор один из таких случаев. Главным героем ситуации стала женщина на электросамокате.

Дело было в минской Серебрянке днем 26 декабря. На записи видно, как женщина встает на самокат, которым уже управляет ребенок, и торопится пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Вот только красный сигнал загорается еще до того, как самокат оказался на дороге.

Женщину это не остановило. Вместо того чтобы подождать на островке безопасности, она продолжила ехать, хотя автомобили со смежных направлений уже начали движение. Троллейбусу так и вовсе пришлось затормозить, чтобы не сбить пешеходов на самокате.

«Возможно, женщине показалось в какой-то момент, что они с ребенком успеют переехать, если используют самокат, — высказал мнение Александр. — Выглядело все очень неожиданно и неадекватно. Контроль ситуации у пешехода нулевой, ведь после того, как она выехала на красный, то не остановилась на островке безопасности».

В столичной ГАИ маневр не оценили и заявили, что проводят проверку.

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