Как сэкономить деньги на новогоднем шопинге 5 27.12.2023, 18:35

Три практичных совета.

Несколько дней перед Новым годом – время активной покупки подарков и разнообразных вещей на праздники. Кто-то, пойдя в магазин за платьем, попутно хватает с полок еще с десяток разных вещей, а кто-то, отправившись в отдел сувениров, выносит оттуда полные пакеты покупок, большинство из которых потом либо не найдут применения, поскольку куплены в кураже, либо же благополучно забудутся на дальних полках шкафов после одного-двух использований.

Как итог – деньги утекли, нужные подарки или вещи купить забыли, а новых доходов не предвидится до следующего месяца. Как же не попасться на разнообразные праздничные уловки и с умом потратить деньги в преддверии праздников, рассказывает ресурс The Symbol (перевод - «Фокус» ).

Не ведитесь на скидки

Как правило, в предпраздничные дни магазины и торговые центры манят скидками, акциями и подарками. С одной стороны, когда товар дешевле, чем обычно, – это хорошо. Но коварство скидок в том, что, купив одну вещь, тут же хочется прихватить что же еще, ведь по акции же!. Однако лучше не реагировать на такие призывы, чтобы не потратить больше запланированного. Прежде, чем ваша рука потянется за чем-то еще, кроме того, что нужно, подумайте: а так ли вам это необходимо? Сколько раз вы воспользуетесь покупкой? Куда и когда наденете десятый по счету свитер или платье? Подходите к покупкам без лишних эмоций и не поддавайтесь предновогодней шопинговой эйфории.

Никаких новогодних коллекций и символики

Новогодние коллекции – еще один бич вашего кошелька. Перед праздниками каждый бренд в обязательном порядке предлагает товары на праздничную тематику, будь то посуда с елочками и шариками, одежда с символами наступающего года и прочий новогодний ассортимент. Как правило – это очень кратковременный товар, который будет неактуален уже с наступлением нового года. Однако магазины пользуются вашим настроением, пытаясь раскрутить вас на ненужные покупки, чтобы было как у всех. Ну сами подумайте: если платье в пайетках вы еще сможете надеть на вечеринку или на свадьбу, то свитер с новогодними оленями в прохладный летний вечер явно будет неуместен.

Анализ, анализ и еще раз анализ

Универсальный способ оценить разумность покупки — метод cost per wear, или цены за один выход. Чтобы ее рассчитать, нужно разделить стоимость вещи на количество выходов в ней. Соответственно, чем больше выходов, тем ниже цена за каждый. Поэтому, прежде чем купить что-то, разумно было бы хотя бы примерно прикинуть, как часто вы будете это носить. И едва ли очередное платье в пайетках станет вещью, которая достается из шкафа чаще двух-трех раз в году. Так что выгодной покупкой оно не станет, даже если стоит не очень дорого.

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