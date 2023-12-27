Мошенники вломились к родным белоруски под видом сотрудников КГБ 7 27.12.2023, 18:45

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Тот случай, когда преступники маскируются под преступников.

Елена уже больше года живет за границей, в Беларуси остались ее родители. Во вторник, 26 декабря, в их квартиру в одном из областных центров пришли несколько человек и представились сотрудниками Комитета государственной безопасности. Однако оказалось, что это не силовики, а мошенники. «Зеркало» рассказывает подробности истории.

Имя героини изменено в целях безопасности.

Елена говорит, что ее мама до сих пор в шоке от произошедшего, поэтому путается в рассказе и некоторых подробностях.

— Мама даже не помнит, сколько точно человек пришло, они показали какое-то удостоверение и сказали, что из КГБ, — с волнением рассказывает белоруска. — Ей под 70 лет, они могли показать хоть грамоту за участие в школьной спартакиаде, и мама бы все равно им поверила — она была дома одна, напугана и растеряна. «Силовики» стали угрожать возбуждением уголовного дела, перечисляли какие-то статьи УК. Мама не запомнила номера или названия, но помнит, что ей говорили о каких-то банковских переводах, якобы сделанных с ее счета. При этом речи о донатах в фонды солидарности или каким-то организациям, признанных экстремистскими, не было.

«Сотрудники КГБ» продолжили угрозы. По словам нашей собеседницы, они заявляли, что начнут обыск, если та не заплатит.

— Точную сумму, которую от нее требовали, мама не запомнила. Но после логичного отказа «сотрудники КГБ» начали давить на гражданскую сознательность, — объясняет белоруска. — Говорили, что за правонарушение все равно придется ответить и лучше договориться по-хорошему. При этом предлагали либо заплатить на месте, либо сделать банковский перевод. Я не понимаю, на что они рассчитывали. Моя мама — пенсионерка, и такой суммы у нее явно не было ни наличными, ни на банковском счету.

Незнакомцы около часа вымогали деньги у женщины, пока на громкие голоса и агрессивный тон не обратили внимание соседи. Они-то и позвонили Елене.

— Я попросила соседей узнать, что происходит. Они позвонили в дверь квартиры родителей. После этого «чекисты», видимо, испугались и ушли, — отмечает белоруска.

Елена уверена, что приходившие не были сотрудниками КГБ или какого-то другого силового ведомства Беларуси. Женщина считает, что ее мама столкнулась с новым видом мошенничества, когда преступники выдают себя за сотрудников силовых структур:

— Они не спрашивали ничего о родственниках или знакомых. Их интересовали только деньги и возможность немедленного получения требуемой суммы.

В милицию ни Елена, ни ее мама обращаться не стали. «Думаю, причины понятны», — рассуждает собеседница.

— Куда важнее рассказать людям о том, что сейчас есть вот такие мошенники, которые представляются сотрудниками Комитета госбезопасности и приходят к людям домой, — уверена белоруска. — Это не политическая история, это натуральная попытка грабежа среди белого дня. Если это будет повторяться, то, может быть, надо разработать для людей какую-то инструкцию о том, как отличить сотрудников КГБ от мошенников. Ведь в белорусских реалиях это непростое дело. Правда, я совершенно не понимаю, кто эту инструкцию должен сделать.

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