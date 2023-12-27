закрыть
27 декабря 2023, среда, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Верховный суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США

4
  • 27.12.2023, 18:56
  • 1,316
Верховный суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США

Иски против экс-главы Белого дома поданы в более чем 30 штатах.

Верховный суд Мичигана США после решения суда в Колорадо о дисквалификации Дональда Трампа с президентских выборов за события конца 2020 года рассмотрел аналогичный иск.

The New York Times в среду, 27 декабря, пишет, что судьи Мичигана оставили в силе решение апелляционного суда о том, что Трамп может оставаться в бюллетенях на праймериз 2024 года.

Всего в более чем 30 штатах были поданы иски, которые оспаривают участие Трампа в президентских выборах из-за того, что он подстрекал сторонников к штурму Капитолия и требовал пересмотра результатов голосований три года назад.

Однако многие из исков уже отклонили. Вопрос о правомерности его участия в выборах еще может рассмотреть Верховный суд США.

Аргументы инициаторов судебных разбирательств основаны на том, что участники восстаний или мятежа лишены права занимать федеральные должности согласно 14-й поправке к Конституции США.

19 декабря Верховный суд штата Колорадо принял историческое решение, запретив Дональду Трампу участвовать в выборах на территории Колорадо. Таким образом суд фактически признал его мятежником за события 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина