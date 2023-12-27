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Футбольной сборной Беларуси разрешили провести два матча в стране

  • 27.12.2023, 19:13
Футбольной сборной Беларуси разрешили провести два матча в стране

С 2022-го все домашние поединки она проводила за рубежом на нейтральных полях.

Футбольной сборной Беларуси разрешили провести два товарищеских матча на территории Беларуси, сообщает «Прессбол». С 2022-го все домашние поединки она проводила за рубежом на нейтральных полях. АБФФ обращалась в УЕФА за разрешением провести на родине товарищеские игры, и оно было получено. Генеральный секретарь федерации Сергей Жардецкий рассказал, что товарищеские матчи в Беларуси будут сыграны в июне 2024-го. Теперь возникает вопрос, кто же согласится приехать в Беларуси. По словам Жордецкого, идут переговоры.

В последний раз национальная сборная играла в Беларуси в ноябре 2021 года (это была победа на стадионе «Динамо» над сборной Иордании — 1:0). После начала агрессии России против Украины белорусский футбол попал под санкции — сборной было запрещено играть на родине.

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