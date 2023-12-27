В Пинске 16-летняя девушка помогла подругам обокрасть свой дом 3 27.12.2023, 19:28

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Похитили 11 тысяч рублей.

В Пинске за кражу и угон автомобиля осудили двух 19-летних девушек. Их 16-летнюю подругу наказали за пособничество в краже, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что 16-летняя девушка после ссоры с матерью решила помочь совершить кражу имущества у них дома. Она передала своим знакомым ключи от входной двери, а также сообщила о месте нахождения денег и времени, когда в квартире никого не будет. Ночью 20 мая две ее 19-летние подруги проникли в дом и похитили 11 тысяч рублей.

После этого подростки поехали в деревню Торгощицы, где угнали автомобиль. Совершив на нем поездку в Ивановский район, они бросили авто.

Суд признал совершеннолетних девушек виновными в тайном хищении имущества, совершенном повторно, группой лиц и в крупном размере, а также в угоне авто и приговорил к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия») со штрафами 2590 и 3700 рублей. Несовершеннолетняя обвинялась в пособничестве в краже. Ее осудили на 2,5 года «домашней химии».

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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