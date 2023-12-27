Цена на электроэнергию в Европе стала отрицательной на все Рождество 3 27.12.2023, 19:31

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фото: vulcanestimd.mozello.ru

За счет ветра.

Цены на электроэнергию в Германии, Франции, Дании и Великобритании перед Рождеством опускались до отрицательных значений благодаря крупным объемам ветрогенерации и низкому спросу в праздничный период.

Стоимость электроэнергии с поставкой 24 декабря в Германии достигала минус 3,37 евро за мегаватт*час.

Цена с поставкой 25 декабря составляла 0,41 евро за мегаватт*час, а 27 декабря — первый рабочий день после рождественских праздников — уже 60,8 евро за мегаватт*час.

«Цены на электроэнергию в Европе все чаще опускаются до отрицательных значений благодаря растущему использованию возобновляемых источников энергии. В Германии объем ветрогенерации 21 декабря достиг рекордных 53 ГВт, а 22 декабря, превысил 50 ГВт», — информирует агентство.

Согласно биржевым данным, стоимость электроэнергии в Британии 24 декабря опускалась до минус 9,31 фунта за мегаватт*час, во Франции 25 декабря — до минус 11,93 евро за мегаватт*час, в Дании — до минус 8,54 евро за мегаватт*час.

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