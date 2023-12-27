В Минске спустя 25 лет раскрыли исчезновение бизнесмена 1 27.12.2023, 19:41

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Останки нашли в лесу.

В Следственном комитете рассказали, что под Минском нашли останки бизнесмена, который пропал 25 лет назад. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, 31 декабря 1997 года 40-летний предприниматель из Минска вышел из дома, чтобы встретиться со своим компаньоном, и исчез. Установлено, что мужчина летом 1996 года начали заниматься бизнесом, для развития которого брали деньги в долг под проценты. Осенью 1997 года как раз наступал срок возврата займа в 60 тысяч долларов одному из знакомых, однако вернуть его они не смогли по причине имеющихся трудностей.

Сообщается, что несколько дней от пропавшего бизнесмена не было вестей, однако 3 января 1998 года он начал звонить своим знакомым и родственникам, прося одолжить 53 тысячи долларов. На вопрос о своем местонахождении он не отвечал, добавляя, что все расскажет позже. Уже после 10 января мужчина перестал выходить на связь, и его жена обратилась в милицию.

В СК заметили, что в феврале 1998 года двое знакомых, которым бизнесмен был должен крупную сумму, получили посылки со взрывными устройствами. Сотрудники правоохранительных органов изъяли и разминировали бандероли. На одной из них с внутренней стороны был обнаружен след пальца, но установить, кому именно он принадлежит, не удалось.

«Подозрения пали на пропавшего бизнесмена, поскольку у него с получателями взрывоопасных посылок были напряжённые отношения из-за большого долга, который мужчина не возвращал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропавшего искали как в Беларуси, так и за ее пределами. Однако в 2023 года следователи получили от специалистов информацию о совпадении найденного в 1998 году следа руки с отпечатком пальца жителя Гомельской области. Было известно, что он вместе со своим подельником в 90-х состоял в преступной группировке, которая действовала и в Минске. Кроме того, была установлена причастность еще 4 человек, в том числе и бизнес-партнера, к исчезновению минского предпринимателя.

В ведомстве сказали, что сценарий для встречи с компаньоном разработали заранее. Все дело в том, что напарника не устраивали бесконечные долги. По этой причине он решил уладить финансовый вопрос радикальным способом. В назначенное время мужчины встретились и поехали на съемную квартиру на Рафиева, где их ждали коллекторы.

«Должника связали, удерживали и периодически заставляли просить у родных и знакомых одолжить денег», - сказано в сообщении.

Следователи установили, что посылки со взрывчаткой бывшим коллегам бизнесмена отправляли сами фигуранты для того, чтобы отвлечь милицию от исчезновения минского предпринимателя. Также сказано, что в Минской области удалось найти скелетированные человеческие останки, которые направили на экспертизу. В СК добавили, что по уголовному делу задержаны шесть мужчин от 46 до 66 лет, которые причастны к исчезновению бизнесмена.

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