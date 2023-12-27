Опрос: В победу в войне с РФ верят 88% украинцев 1 27.12.2023, 19:47

Большинство – в краткосрочную.

В победу Украины в войне верят 88% граждан, при этом большая часть из них считает, что это возможно в краткосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине декабря Фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова.

В пресс-службе «Деминициатив» сообщили Liga.net, что опрос проводился за грантовые средства, стороннего заказчика не было.

Среди 88% украинцев, которые верят в победу, 63% – верят «однозначно».

Сомневаются в победе только 5% опрошенных. Правда, как отметили социологи, по сравнению с декабрем 2022 года несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто скорее верит в победу (было 15% в декабре 2022-го, стало – 25%).

Большая часть респондентов (58%) верит, что Украина победит в войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – до лета 2024 года, еще 31% – за один-два года.

К победе в среднесрочной перспективе (в течение трех-пяти лет) склоняются 15% респондентов.

2,5% опрошенных не верят, что победа наступит при их жизни.

В победе Украины убеждено абсолютное большинство жителей всех регионов, однако на юге несколько больше скептиков (10%), по сравнению с другими, сказано в результатах опроса.

Опрос проводился с 8 по 15 декабря 2023 года методом личного интервью среди 2019 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме Крыма, Донецкой, Луганской областей, а также временно оккупированных территорий Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%, но, как отметили социологи, дополнительные систематические отклонения могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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