Ученые: Кошки охотятся на 2084 различных вида животных 27.12.2023, 19:59

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Они считаются одними из самых успешных охотников на Земле.

Новое исследование раскрывает удивительные факты о кошках, которые считаются одними из самых успешных охотников на Земле.

В ходе обширного анализа более 500 предыдущих исследований ученые выяснили, что домашние и дикие кошки охотятся на минимум 2084 различных видов животных.

Их рацион включает около 9% известных птиц, 6% млекопитающих и 4% рептилий, а также значительное количество насекомых и амфибий. Ученые отмечают, что это исследование представляет собой наиболее полный глобальный анализ диеты кошек на сегодняшний день.

Однако такая разнообразная диета несет угрозу биоразнообразию. До 16,65% видов, поедаемых кошками, находятся под угрозой исчезновения, что поднимает вопросы о необходимости защиты природы. Уже сейчас кошки связаны с 26% вымираний птиц, млекопитающих и рептилий в мире.

Изучение также выявило, что домашние кошки в Великобритании, например, ежегодно убивают от 160 до 270 миллионов животных. Такие статистики вызывают обеспокоенность, и ряд регионов уже принимает меры для защиты дикой природы, вводя «комендантский час для кошек» и другие ограничения.

Это исследование напоминает о важности осознанного подхода к домашним питомцам и их воздействию на окружающую среду. Пока мы наслаждаемся компанией наших мурлыкающих друзей, необходимо помнить, что они могут оказывать значительное воздействие на биоразнообразие нашей планеты.

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