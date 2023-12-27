Ситуация с пенсиями в Беларуси ухудшилась 2 27.12.2023, 20:19

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Иллюстрационное фото tut.by

Падают не только реальные, но и средние.

В ноябре ускорилось падение реальных пенсий белорусов, следует из данных Белстата. Эти выплаты рассчитываются с поправкой на инфляцию. В ноябре реальные пенсии упали на 0,7% к октябрю. Средняя назначенная пенсия также в прошлом месяце сократилась.

Реальные пенсии в этом году в месячном выражении выросли только в мае, августе и сентябре. В остальные месяцы этого года реальные пенсии демонстрировали падение (речь про январь-октябрь, данные за ноябрь пока не обнародованы). Заметнее всего они упали в феврале — на 1,2% к январю, передает «Зеркало».

В ноябре реальная пенсия в среднем упала на 0,7% к октябрю. Средняя назначенная пенсия также упала — до 693 рублей. Это на 0,4 рубля меньше, чем в октябре.

В нынешнем году трудовые пенсии повышали с 1 мая и 1 сентября. При этом чиновники обещали, что их поднимут трижды, как и в 2022-м. Однако в третий раз трудовые пенсии в этом году не стали повышать.

Почему реальные пенсии могут еще больше упасть

Снижение этих выплат официальная статистика зафиксировала даже на фоне ручного сдерживания инфляции в стране. И эксперты, и сами чиновники прогнозируют, что рост цен ускорится, несмотря на жесткое госрегулирование. Собственно, это уже происходит. То есть реальные пенсии могут упасть в ноябре и декабре еще больше.

Нужно учитывать, что данные Белстата — это усредненные показатели. И даже при жестком госрегулировании цены продолжают заметно расти. Ранее в начале октября «Зеркало» сравнило, как изменились цены за последний год на один и тот же набор товаров в одном и том же магазине. Средний чек на эти позиции вырос почти на 15%. Стоит отметить, что рост цен на товары в конкретном магазине не отражает картину по инфляции в целом. Дело в том, что наша личная инфляция отличается от той, которую считает Белстат, если набор покупаемых нами товаров не совпадает на 100% с теми, которые анализирует эта структура.

То есть отдельно взятый пенсионер за тот же октябрь мог победнеть заметнее, чем на усредненные 0,7%.

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