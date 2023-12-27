«Многие поляки сами бы на эти вопросы не ответили» 27.12.2023, 20:36

1,890

Белоруске удалось получить ВНЖ в Польше по корням, несмотря на «заваленное» собеседование.

Людмила с мужем и детьми переехала в Польшу в сентябре 2022 года. Женщина въезжала в страну по рабочей визе, а когда ее срок истек, подала заявление на постоянный ВНЖ: у нее есть польские корни. Чтобы получить ВНЖ, нужно было пройти собеседование, но по его результатам Людмила получила отказ: ей не удалось убедить комиссию в серьезности намерений. С помощью юристов белоруска оспорила это решение, пишет MOST.

До переезда в Польшу Людмила не оформляла карту поляка, хотя польские корни у неё были: дедушка был поляком.

Документы на ВНЖ женщина подала в январе 2023 года. Через какое-то время ее вызвали на собеседование с инспектором. Оно прошло в конце июня, Людмила проходила его с переводчиком.

— Собеседование было как экзамен и длилось час. Нужно было перечислить праздники, ответить на вопросы по истории и культуре Польши. Я даже пересказывала гимн, — вспоминает белоруска.

Однако спустя месяц женщина получила негативное решение.

— В ответе написали, что я недостаточно убедила (инспектора. — Прим.), что хочу быть в Польше. В том, что планирую проживать тут постоянно. Возможно, они подумали, что я захотела получить ВНЖ, чтобы ехать с ним в другую страну, — полагает Людмила.

Судя по части документов, которые удалось получить MOST, инспектор счел, что продемонстрированные знания Людмила приобрела, готовясь к собеседованию, а не усвоила в семье.

Также отказы получили муж и дети женщины, которые подавали заявления как члены ее семьи. Всем предписали покинуть страну в течение 30 дней.

«Многие поляки сами бы на эти вопросы не ответили»

Однако семья стала искать пути для обжалования решения. Обратились к юристам.

— Адвокаты рассмотрели мое дело и сказали, что есть все шансы на положительный исход. Они составили апелляцию. Я подписала доверенность на уполномоченное лицо фирмы, — рассказывает Людмила.

Несколько месяцев «была тишина», но в декабре пришел положительный ответ.

— Основной нашей идеей было построение защиты на том, что этнические поляки с Kresów Wschodnich могут быть разными и отличаться. Что язык и традиции Польши все же Людмила знает, и несмотря на то, что она была с переводчиком, с большего говорила именно на польском языке. Далее мы приводили различные аргументы на этот счет, что человек не обязан разбираться в политических вопросах страны, и многие поляки сами бы на них не ответили, — отметил руководитель юридической фирмы.

В Польше Людмила планирует освоить новую специальность. В Беларуси она работала в медицине, но говорит, что в тут для работы в этой области нужно было либо переучиться в медицинском учреждении, либо устроиться на самые неквалифицированные позиции, например санитаркой. По второму образованию женщина логопед, но в этой сфере она также не смогла найти работу из-за незнания языка.

Сейчас Людмила учится в польской полицеальной школе на косметолога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».