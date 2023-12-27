В Польше решили ликвидировать государственные СМИ 27.12.2023, 20:59

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Подробности.

В правительстве Польши сегодня, 27 декабря, было принято решение о ликвидации государственных СМИ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра культуры и национального наследия Польши Бартоломея Сенкевича.

Отмечается, что речь идет о TVP, Polskie Radio и Polska Agencja Prasowa.

Сенкевич заявил, что пошел на этот шаг после решения президента Польши Анджея Дуды о прекращении финансирования общественных СМИ.

«В сложившейся ситуации такие действия позволят обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнение работников, занятых в вышеупомянутых компаниях из-за отсутствия финансирования», - сказал он.

Как отмечается, «состояние ликвидации может быть снято владельцем в любой момент».

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji… pic.twitter.com/gXXQMxNMrS — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) December 27, 2023

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