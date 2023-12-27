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В Польше решили ликвидировать государственные СМИ

  • 27.12.2023, 20:59
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В Польше решили ликвидировать государственные СМИ

Подробности.

В правительстве Польши сегодня, 27 декабря, было принято решение о ликвидации государственных СМИ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра культуры и национального наследия Польши Бартоломея Сенкевича.

Отмечается, что речь идет о TVP, Polskie Radio и Polska Agencja Prasowa.

Сенкевич заявил, что пошел на этот шаг после решения президента Польши Анджея Дуды о прекращении финансирования общественных СМИ.

«В сложившейся ситуации такие действия позволят обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнение работников, занятых в вышеупомянутых компаниях из-за отсутствия финансирования», - сказал он.

Как отмечается, «состояние ликвидации может быть снято владельцем в любой момент».

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