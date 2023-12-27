Мать и бабушку четырехлетнего ребенка задержали за участие в протестах 2 27.12.2023, 21:04

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Они засветились на кадрах гостелеканала.

Силовики задержали двух женщин — мать и бабушку четырехлетнего ребенка, которые вместе с ним участвовали в протестах 2020 года и попали на камеры гостелеканала. С ними записали «покаянное» видео, которое появилось в одном из провластных телеграм-каналов.

В ролике молодая женщина говорит, что в 2020 году выходила на марши протеста вместе с ребенком в коляске (ему тогда было 8 месяцев) и БЧБ-флагом. Ее также вынудили сказать, что она работает директором компании и получает высокую зарплату.

В «покаянном» видео сняли и бабушку ребенка — по ее словам, она сопровождала дочь и внука на акциях. При этом семья попала на камеры телеканала ОНТ, который вел репортаж с протестов.

Обе женщины говорят, что «ближайшие праздники проведут на Окрестина». Как следует из сообщения силовиков, мать ребенка арестовали на 15 суток.

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