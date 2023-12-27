Минобороны Украины сертифицировало первый женский бронежилет 27.12.2023, 21:53

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Фотофакт.

Минобороны Украины сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба министерства.

«Выгнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ — такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных», - рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Сообщается, что бронежилет — украинского производства, его разработала компания Украинская броня. Образец прошел два этапа испытаний: после первого этапа он был доработан с учетом строения женского тела.

«Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в «мужском» варианте бронежилета», - отметил Шарко.

Женский вариант предполагает изогнутую наружу бронеплиту, а по другим параметрам не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета. Весит бронежилет от 10,5 килограммов в зависимости от размера и комплектации.

После сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки, и Министерство обороны ожидает от Генштаба данных относительно необходимого количества таких изделий.

Закупку женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.

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