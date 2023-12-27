Тысячи белорусов получили «письма счастья» 3 27.12.2023, 22:06

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Из-за самозахвата земли.

Все тайное когда-нибудь становится явным. Такова уж побочка технологического прогресса, который заходит в наши дома порой даже без стука и приглашения. Прочувствовать на себе всю мощь инноваций этой осенью довелось тысячам белорусов, некогда «прихвативших» государственные сотки и увеличивших тем самым свои участки. «Захватчики» (случайные или целенаправленные — кто ж их разберет) стали получать «письма счастья», в которых говорилось, что их маленькая хитрость раскрыта и мириться с ней исполком не намерен. Как удалось вычислить любителей чужой земли, возможно ли попасть в список нарушителей по ошибке и что будет, если проигнорировать письмо? Onliner.by разбирался вместе со специалистами.

Раз кусочек, два кусочек

Белорусы любят капитальные заборы — такие, чтобы с улицы не было видно ни одной хозяйской травинки, а само ограждение могло выдержать смерч, тайфун и цунами вместе взятые. Правда, не всегда эти «заборы-крепости» окружают только то, что им положено. Ведь соблазн сдвинуть границу на метр-другой так велик (мол, никто и не заметит, если это не касается владений соседа).

Долгие годы «феодализм» на минималках действительно процветал: ну в самом деле, кто будет нанимать специалистов, чтобы перемерить все наделы в стране, особенно без «сигнала» о возможном нарушении. Но в этом году все изменилось. Точнее, подготовительная работа началась еще где-то в 2020-м, сейчас же мы видим результаты масштабного и весьма трудоемкого процесса.

Примерно три года назад спутники и квадрокоптеры систематически изучали один населенный пункт за другим (в спорных ситуациях специалисты выезжали на место), чтобы установить настоящие границы абсолютно всех участков и выявить «захватчиков» государственной земли.

А мы и не знали. Но зачем это нужно: жили же как-то все эти годы, и тут вдруг такая активность и «веерная» рассылка «писем счастья»? Спросим у специалиста.

— Конечно, самозахваты были всегда, это не открытие последнего времени, — отмечает Андрей Мацкевич. — И их достаточно много: кто-то по незнанию, а кто-то и вполне целенаправленно прирезает себе кусочек «ничьей» земли, живописный участок леса, хозпроезд. Причем не всегда это делается от того, что собственных соток не хватает (их может быть и все 25): просто в человеке срабатывает какой-то механизм — бери, чтобы было.

Описать портрет самозахватчика не получится: «поправить» границы на свое усмотрение могут как пожилые люди, которые всю жизнь прожили в одном месте, так и очень молодые, только-только купившие первый участок.

Почему сейчас государство занялось этим вопросом? Все просто: страна развивается, упорядочивая многие сферы и параллельно приводя законодательство в соответствие с жизнью, современными реалиями. В частности, новый Земельный кодекс как раз и принимался для того, чтобы стать максимально гибким и удобным для граждан, чтобы в нем были отражены и продуманы все моменты.

— Предусмотрена в нем в том числе и возможность легализации захваченных земель. И если раньше выявить нарушителей было непросто, то теперь благодаря современным техническим средствам это делается достаточно быстро и легко. В большинстве случаев даже нет необходимости, как раньше, выезжать на место: спутник дает очень четкую картинку с координатами, видео и фото с дрона ее дополняют. Погрешность — минимальная.

Если говорить упрощенно, то в 99% случаев выявленное спутником нарушение подтверждается. Хотя люди, получившие «письма счастья», приходят в сельисполком, будучи абсолютно уверенными в обратном. И только когда в специальной программе показываешь им настоящие границы участка и то место, где стоит забор, начинают припоминать, что когда-то кто-то из родственников мог ошибиться, — делится опытом председатель.

У спутников и квадрокоптеров действительно зоркие глаза: даже если граница отодвинута всего на полметра, это будет замечено. И предъявлено. Основной «облет» уже завершился, но кто даст гарантию, что повторов не будет. Наверняка будут. Так что если кто-то приобрел участок совсем недавно и понимает, что под «рейд» трехлетней давности не попал, пусть не расслабляется и не чудит с границами: система-то уже обкатана.

Также не стоит рассчитывать, что массив данных, который теперь есть в исполкомах, поможет в соседских войнах. Специалисты выясняли, где произошел захват государственной земли, а не нарушил ли один собственник границы другого. Так что для восстановления истины придется вызывать лицензированного специалиста, который на месте перемеряет и очертит границы, установив геодезические знаки.

А что теперь делать?

Работа по анализу и систематизации информации, полученной специалистами, уже проведена. «Письма счастья» нарушителям отправлены, в Минском районе весточку уже точно получили все.

— Люди, конечно, иногда возмущаются: мол, десятилетиями так жили и никому не мешали. Но, простите, почему у соседа «взять» кусок земли нельзя, а у государства — можно? Мы живем при рыночной экономике, где все имеет свою цену. Пользуешься — плати, оформляй. А нарушение закона во всех странах влечет последствия. В нашем же случае самозахватчик может решить вопрос двумя способами — на выбор.

Если дополнительный участок был «прирезан» без нарушения градостроительных и строительных норм, то гражданин может его легализовать по специальной процедуре. Либо же он должен вернуть забор на реальную границу участка (и снести постройки, которые успел возвести на «лишних» сотках — бывает и такое).

О тратах. Если основной участок оформлен в пожизненно-наследуемое владение, то хозяин должен будет заплатить только за процедуру легализации дополнительного кусочка земли. Если же речь идет о частной собственности, то, во-первых, не забываем про оплату пошлин. А во-вторых, держим в уме, что государственную землю придется выкупить — сумма будет начисляться исходя из кадастровой стоимости.

Понимаю, что в Минском районе это может быть и 20 000−30 000 рублей, что достаточно много, но от «лишней» земли всегда можно отказаться, вернув забор на место. Механизм рассрочки для таких ситуаций не предусмотрен, но, думаю, всегда можно прокредитоваться в банке. К тому же процесс легализации не такой и быстрый, а вносить плату за землю надо в самом конце — за несколько месяцев можно успеть что-то подкопить, — объясняет Андрей Мацкевич.

К счастью, административная ответственность за захват земли не предусмотрена. Так что даже самому злостному нарушителю не придется краснеть перед коллегами: о проступке никто не узнает.

Бюрократический путь, который предстоит тому, кто решил не расставаться с захваченными сотками, выглядит следующим образом:

первым делом надо будет получить заключение «архитектуры» о том, что самозахват не нарушает градостроительных и строительных норм;

затем согласование придется получить в облисполкоме;

имея два «за», уже можно будет обращаться в сельсовет за землеустроительным делом, в котором специалисты укажут размеры и границы конкретного самозахваченного участка;

и только после этого будет вынесено решение исполкома о предоставлении земельного участка гражданину;

почти все сделано — осталось оплатить квитанцию за землю, которая перейдет в частную собственность.

Но есть ли возможность вообще оставить все как есть? Например, «великим комбинатором» был прежний владелец, а новый просто купил дом или землю, не перемеряя границы. Неужели ни в чем не повинный человек должен теперь бегать по кабинетам и платить деньги?

— Увы, бремя ответственности несет тот, кто владеет участком прямо сейчас. Теоретически можно потом предъявить претензии бывшим собственникам, но вряд ли в реальности кто-то этим будет заниматься, — говорит Катерина Красницкая. — Поэтому перед покупкой стоит изучить участок со всех сторон, не упустив из виду и этот аспект. Понятно, что каждый понравившийся объект не перемеряешь — все-таки услуги лицензированных специалистов стоят денег. В таком случае вспоминаем про риелторов — они помогут получить необходимую информацию.

По закону одно физическое лицо не имеет права запросить сведения такого рода о другом. То есть покупателю никак не узнать о возможном самозахвате (только если продавец сам скажет), риелтор же имеет доступ к подобным данным. Уточню, что при обнаружении самозахвата на участок не ставится «черная метка»: он может быть в продаже — сделку оформят, и право собственности перейдет на покупателя. И именно в его интересах выяснить всю подноготную.

Кстати, не стоит думать, что это только у нас так «кошмарят» собственников: все страны приводят в порядок земельную сферу — кто-то это сделал давно, кто-то приступает только сейчас (например, Черногория). В нашем же случае государство идет навстречу людям и дает возможность узаконить то, что когда-то было захвачено незаконно.

Сколько у меня есть времени?

Что будет, если не отреагировать на «письмо счастья», а положить его в дальний ящик и забыть. В Земельном кодексе не прописаны меры воздействия на забывчивых граждан, но это не значит, что их нет.

— Я лично знаю людей, которые, получив уведомление, решили, что не будут ничего делать, пока их еще раз не дернут из исполкома. Чтобы уж наверняка. Но поймите, никто дергать не будет: привести дела в порядок — в интересах собственника. И закрыть вопрос надо до 2025 года.

Если же в указанный срок ничего не изменится, будут приниматься меры. Когда на предписания не реагирует человек, реагировать приходится государству. На место просто приедет техника и освободит захваченную землю от забора. Владельцу же будет выставлен счет, который не получится не оплатить. Пользоваться чужим — это нарушение, а нарушения надо устранять, — предупреждает Андрей Мацкевич.

Впрочем, не надо думать, что раз уж пошла такая «амнистия» для «захватчиков», легализовать можно будет все. Специально вставлять палки в колеса никто не будет, но если были попраны установленные нормы — снисхождения не жди. Не стоит надеяться и на то, что власти оставят за «захватчиком» понравившийся ему кусочек леса, поля или прибрежной полосы.

— Второй вариант развития событий — не оформлять участок, а снести забор. На это тоже дается время: не будет такого, что сегодня гражданин получили письмо, а уже через неделю под окнами у него стоит злой председатель и спрашивает, почему ничего не сделано. Три-шесть месяцев даются точно, чтобы человек мог спокойно подготовиться, нанять технику и рабочих. Каждая история рассматривается индивидуально.

Если же на захваченном участке стоит постройка, а денег на приобретение земли по кадастровой стоимости нет, предлагаем людям все же снести забор — тогда площадь захваченного будет гораздо меньше, по контурам строения. А значит, и сумма заметно сократится.

Еще раз повторюсь: на то, чтобы легализовать самозахват, уйдет немало времени. Также надо учитывать, что сейчас образуется целая очередь из желающих, при этом штат сотрудников всех ведомств остается прежним. Поэтому я советую не затягивать и подать документы в самое ближайшее время. По сути, остался один год, а время летит быстро. Начинайте действовать уже сейчас, — настаивает председатель Острошицко-Городокского сельского исполнительного комитета.

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