В Новогрудке председателя профкома судили за «пикет в интернете»
- 27.12.2023, 22:20
Это не первый случай, когда функционеры провластных профсоюзов попадают за решетку.
В Новогрудке председателя профкома одного из предприятий судили за «пикет в интернете». Мужчину арестовали на семь суток.
Правозащитникам стало известно, что административное дело суд Новогрудского района рассматривал три недели назад. Профсоюзного деятеля признали виновным в том, что он разместил в соцсети видеоролик «политической направленности». Этим он «с целью всеобщего обозрения и выражения своих политических взглядов путем публичной демонстрации» провел «несанкционированное массовое мероприятие».
Мужчина свою вину признал.
Это не первый случай, когда функционеры провластных профсоюзов попадают за решетку. Недавно подобное происшествие случилось в Гомеле.