В Новогрудке председателя профкома судили за «пикет в интернете» 27.12.2023, 22:20

Это не первый случай, когда функционеры провластных профсоюзов попадают за решетку.

В Новогрудке председателя профкома одного из предприятий судили за «пикет в интернете». Мужчину арестовали на семь суток.

Правозащитникам стало известно, что административное дело суд Новогрудского района рассматривал три недели назад. Профсоюзного деятеля признали виновным в том, что он разместил в соцсети видеоролик «политической направленности». Этим он «с целью всеобщего обозрения и выражения своих политических взглядов путем публичной демонстрации» провел «несанкционированное массовое мероприятие».

Мужчина свою вину признал.

Это не первый случай, когда функционеры провластных профсоюзов попадают за решетку. Недавно подобное происшествие случилось в Гомеле.

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