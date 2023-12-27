Спутники зафиксировали бегство кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии 3 27.12.2023, 22:49

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Три корабля ушли после удара по «Новочеркасску».

Спутники зафиксировали бегство кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии после удара по ДКБ «Новочеркасск» 26 декабря.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

На сегодняшних снимках сервиса Planet.com можно увидеть, что после состоявшегося 26 декабря удара по российскому «Новочеркасску» из порта вышел тральщик проекта 12700 «Александрит», спасательное буксирное судно, вероятно, «Капитан Гурьев» и по меньшей мере еще один.

На фото видно, что причал, расположенный к югу от места взрыва, опустел. Там остался только один сухогруз и полузатопленный в результате взрыва учебно-тренировочный корабль «УТС-150».

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