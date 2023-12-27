закрыть
27 декабря 2023, среда, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спутники зафиксировали бегство кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии

3
  • 27.12.2023, 22:49
  • 2,470
Спутники зафиксировали бегство кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии

Три корабля ушли после удара по «Новочеркасску».

Спутники зафиксировали бегство кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии после удара по ДКБ «Новочеркасск» 26 декабря.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

На сегодняшних снимках сервиса Planet.com можно увидеть, что после состоявшегося 26 декабря удара по российскому «Новочеркасску» из порта вышел тральщик проекта 12700 «Александрит», спасательное буксирное судно, вероятно, «Капитан Гурьев» и по меньшей мере еще один.

На фото видно, что причал, расположенный к югу от места взрыва, опустел. Там остался только один сухогруз и полузатопленный в результате взрыва учебно-тренировочный корабль «УТС-150».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина