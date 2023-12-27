В Бресте на торгах много часов продавали любопытный объект — цена выросла почти в 10 тысяч раз 3 27.12.2023, 23:17

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Что за он и за сколько в итоге купили.

В Бресте прошли «урожайные» торги по продаже госимущества, на которых особым спросом пользовались два исторических здания — казармы дореволюционных времен. Их готовы были отдать за одну базовую, но в ходе аукциона цена возросла многократно, сообщили в комитете «Брестоблимущество».

Первая казарма — одноэтажное здание, которое находится на Июльской улице, — входит в состав Брестской крепости. Ее общая площадь вместе с двумя дотами — 354 кв. м.

Стартовую стоимость назначили в одну базовую величину — 37 рублей, но четыре претендента на торгах задрали цену почти в 150 раз. В итоге объект приобрело брестское частное предприятие за 5,5 тысячи рублей.

Еще больший ажиотаж развернулся вокруг казармы на улице Брестских Дивизий: двухэтажное здание солидной площадью 3333 кв. м входит в состав комплексной историко-культурной ценности «Казармы».

На него претендовали рекордные 15 участников торгов. Они устроили настоящее сражение продолжительностью 16 часов, пока стартовая цена (также 37 рублей) не выросла более чем 9,5 тысячи раз. В конце концов лот также достался местному частнику за 352,6 тысячи рублей.

Оба объекта являются историко-культурной ценностью. Это значит, что победители аукциона должны в течение месяца оформить на них охранное обязательство. Использовать приобретенные здания можно в том числе для предпринимательской деятельности, но не менее трех лет.

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