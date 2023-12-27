США выделили военную помощь Украине на $250 миллионов 27.12.2023, 23:54

Об этом сообщил госсекретарь США.

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

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