США выделили военную помощь Украине на $250 миллионов
- 27.12.2023, 23:54
Об этом сообщил госсекретарь США.
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.
Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.