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В Микашевичах задержали бывшего лидера независимого профсоюза на «Граните»

  • 28.12.2023, 1:07
В Микашевичах задержали бывшего лидера независимого профсоюза на «Граните»
Олег Стахаевич
Фото: Instagram

Он работал в Литве и приехал «на три недели» в Беларусь.

Бывший лидер независимого профсоюза на предприятии «Гранит» Олег Стахаевич был задержан в Микашевичах в конце ноября и не вышел на свободу после 15 суток ареста, рассказал правозащитникам его друг Леонид Дубоносов.

По его словам, Стахаевич в 2020 году переехал работать в Литву, получил вид на жительство (ВНЖ). Один раз в три месяца он ездил в Микашевичи. А в 2023 году начал ездить чаще, потому что принимал участие в соревнованиях по бегу.

В ноябре у мужчины закончился ВНЖ. Он сказал, что поедет на три недели в Беларусь, после чего вернется и будет дальше работать в Литве. Однако через неделю за ним пришли сотрудники милиции, провели обыск в квартире, забрали ноутбук и телефон.

Через три дня суд дал Стахаевичу 15 суток ареста, но после окончания срока он так и не вышел на свободу. Позже его родные получили письмо из РОВД, в котором говорилось, что в отношении мужчины проводится проверка на причастность к «экстремистской» деятельности.

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