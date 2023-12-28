Во Франции умер главный создатель евро Жак Делор 28.12.2023, 3:59

Жак Делор

Бывшему президенту Еврокомиссии было 98 лет.

Бывший президент Еврокомиссии и министр финансов Франции Жак Делор умер 27 декабря в возрасте 98 лет.

«Умер Жак Делор, президент трех последовательных Европейских комиссий в 1985-1995 годах. Именно под его эгидой были заложены основы единого рынка и возникла идея общей валюты. В то время был также подписан Маастрихтский договор. Человек Европа», — написал в социальных сетях бывший глава польского правительства Марек Бэлька.

Жак Делор, французский экономист и политик, был главным создателем валюты евро. В 1981–1984 годах он был министром финансов, а затем, с 1985 по 1995 год, занимал пост председателя трех последующих Европейских комиссий.

За многочисленную деятельность на национальной и международной арене Жак Делор получил десять государственных наград, в том числе: во Франции, Австрии, Испании и Польше.

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