Ученые узнали, как живая ель меняет состав воздуха в комнате 28.12.2023, 4:43

Хвойные деревья выделяют монотерпены.

Людям, чувствительным к летучим органическим соединениям, следует соблюдать осторожность при обращении со свежесрубленной новогодней елью. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Indoor Environments. О результатах эксперимента сообщает TechInsider.

Ученых интересовало, как меняется химический состав воздуха в помещении, где установлена живая ель. Известно, что хвойные деревья выделяют монотерпены. Эти органические соединения, вступая в реакцию с озоном, могут образовывать побочные продукты, в том числе альдегиды и перекись водорода. Некоторые из этих веществ токсичны в высоких концентрациях и могут приводить к раздражению дыхательных путей.

Чтобы выяснить, действительно ли ели могут ухудшить воздух в помещении, сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США провели эксперимент. Вместо ели они использовали один из видов пихты. Срубленное дерево высотой около двух метров стояло в специальной камере на протяжении 17 суток. Пихту подвергали воздействию озона и освещали лампами, чтобы сымитировать бытовые условия.

Проанализировав состав воздуха, ученые обнаружили в нем 52 летучих органических соединения. Больше всего их было в первый день после установки пихты. К третьим суткам количество веществ снизилось в 12 раз. При этом содержание формальдегида не превышало одной части на миллиард, то есть было некритичным.

Авторы исследования сделали вывод, что у людей, склонных к респираторным заболеваниям, живая елка может вызвать слезотечение и слабый насморк. Это особенно вероятно в первый день после появления дерева в квартире. Чтобы бороться с летучими соединениями, следует открыть окна или поставить елку на балконе. При этом ученые заверили, что большинству людей по поводу изменения состава воздуха беспокоиться не стоит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».