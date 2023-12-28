закрыть
28 декабря 2023, четверг, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сел в реку Колыма: в России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом

1
  • 28.12.2023, 8:04
  • 3,478
Сел в реку Колыма: в России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом

Ан-24 промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.

В Якутии (Россия) пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с десятками пассажиров на борту промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и сел на замерзшую реку Колыма.

Об этом сообщает местное издание «Якутск Вечерний».

Самолет выполнял рейс по маршруту «Якутск - Зырянка - Среднеколымск». На его борту находились 34 человека - 30 пассажиров и 4 члена экипажа. После инцидента была проведена их эвакуация.

Причина, по которой Ан-24 совершил посадку не на запланированной локации, называют ошибкой пилотов. Те не увидели полосы и сели на водоем.

Из-за сильного холода реку сковал лед, который выдержал вес воздушного судна. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Якутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту инцидента, произошедшего 28 декабря ранним утром.

«По предварительной информации, причиной авиационного происшествия есть ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», - говорится в публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина