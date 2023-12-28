Сел в реку Колыма: в России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом

Сел в реку Колыма: в России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом1
- 28.12.2023, 8:04
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Ан-24 промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.
В Якутии (Россия) пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с десятками пассажиров на борту промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и сел на замерзшую реку Колыма.
Об этом сообщает местное издание «Якутск Вечерний».
Самолет выполнял рейс по маршруту «Якутск - Зырянка - Среднеколымск». На его борту находились 34 человека - 30 пассажиров и 4 члена экипажа. После инцидента была проведена их эвакуация.
Причина, по которой Ан-24 совершил посадку не на запланированной локации, называют ошибкой пилотов. Те не увидели полосы и сели на водоем.
Из-за сильного холода реку сковал лед, который выдержал вес воздушного судна. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.
Якутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту инцидента, произошедшего 28 декабря ранним утром.
«По предварительной информации, причиной авиационного происшествия есть ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна», - говорится в публикации.