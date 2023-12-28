В Миорах за «экстремизм» судили директора местного ЖКХ 28.12.2023, 8:19

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Ранее он более 13 лет возглавлял местное отделение Департамента охраны МВД.

За «экстремизм» в Миорах оштрафовали директора местного ЖКХ Игоря Войтова, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Сообщается, что судили его за наличие в «Одноклассниках» роликов независимого СМИ, которое в Беларуси признали «экстремистским». Однако в суд Войтов не пошел. Он попросил, чтобы дело рассматривали в его отсутствие.

Игорь Войтов с апреля 2002 года по август 2015 года возглавлял местное отделение Департамента охраны МВД, за что был награжден медалью «За безупречную службу» третьей степени.

В итоге судья Ирина Яскевич выписала ему штраф в 925 рублей.

Эта же судья по аналогичному обвинению дала 5 суток ареста Александру Мацуру, который работает столяром-станочником в УП ЖКХ Миорского района.

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